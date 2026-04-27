Студенты из кузбасской Юрги победили на региональном этапе «Абилимпикс»

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2026» завершился в Юргинском технологическом колледже Кузбасса, сообщили в администрации города. Мероприятие прошло в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
В соревнованиях приняли участие конкурсанты по двум компетенциям: графический дизайнер (студенты) и массажист (специалисты). Учащиеся из Юрги продемонстрировали отличные знания и высокий уровень мастерства. Победителем в компетенции «Графический дизайнер» стала Александра Теплых, завоевавшая диплом первой степени. Второе место заняла Александра Маташенко, третье — Матвей Сластен.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.