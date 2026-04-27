В станице Боргустанской в Ставрополье прошел субботник

Жители очистили от мусора территорию благоустроенного в 2025 году парка.

Сотни жителей Предгорного округа Ставропольского края вышли на субботник в парке станицы Боргустанской, благоустроенном в 2025 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве региона.

Местные жители очистили территорию от мусора и прошлогодней листвы, привели в порядок мемориальную зону и клумбы. Всего собрали и вывезли около тонны отходов.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко отметил, что благодаря нацпроекту современные центры притяжения создаются даже в небольших населенных пунктах. В новом парке обустроены зоны для спорта и воркаута, три детские площадки, уложено более тысячи квадратных метров плитки. Следующим объектом благоустройства станет зона отдыха в поселке Ясная Поляна.

Отметим, что в этом году на Ставрополье планируют обустроить 33 общественные территории. С 21 апреля по 12 июня проходит всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.