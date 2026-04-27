В Уфе откроют Центр медицины здорового долголетия

Он будет работать на базе городской клинической больницы № 18.

Центр медицины здорового долголетия откроется в Уфе на базе городской клинической больницы № 18 в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Основные направления работы центра включают определение биологического возраста и темпов старения, выявление ключевых факторов риска, обучение принципам «успешного старения» с формированием индивидуальных программ питания, двигательной, когнитивной и социальной активности, а также оформление «паспорта здоровья» и динамическое наблюдение. В центре будут работать врач по медицинской профилактике, терапевт, диетолог, медицинский психолог, инструктор-методист по ЛФК и медицинская сестра.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.