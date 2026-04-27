С 1 мая в Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим

В Ростовской области особый противопожарный режим будет действовать более пяти месяцев.

Источник: Комсомольская правда

С 1 мая на всей территории Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято 27 апреля на заседании регионального правительства.

Ограничения продлятся по 15 октября. В этот период вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой травы и пожнивных остатков.

Муниципалитетам поручено создать минерализованные полосы под линиями электропередач и убрать древесно-кустарниковую растительность в охранных зонах ЛЭП. Сельхозпроизводители также обязаны регулярно проводить противопожарные мероприятия и обустраивать защитные полосы.

Для мониторинга ситуации организуют патрулирование населенных пунктов и лесных угодий силами местных жителей и добровольных пожарных дружин. Нарушителей требований пожарной безопасности ждет административная ответственность.

