С 1 мая в Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим

С 1 мая на всей территории Ростовской области начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление принято 27 апреля на заседании регионального правительства.
Ограничения продлятся по 15 октября. В этот период вводится полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой травы и пожнивных остатков.
Муниципалитетам поручено создать минерализованные полосы под линиями электропередач и убрать древесно-кустарниковую растительность в охранных зонах ЛЭП. Сельхозпроизводители также обязаны регулярно проводить противопожарные мероприятия и обустраивать защитные полосы.
Для мониторинга ситуации организуют патрулирование населенных пунктов и лесных угодий силами местных жителей и добровольных пожарных дружин. Нарушителей требований пожарной безопасности ждет административная ответственность.
