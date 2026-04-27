Клуб «Титовцы» принял 10 новых педагогов-просветителей из школ Алтая

Десять педагогов-просветителей из сельских школ Алтайского края стали членами клуба лауреатов премии губернатора региона имени Титова, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Работа клуба соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Лауреатами стали учителя из Локтевского, Благовещенского, Мамонтовского, Ельцовского, Ребрихинского, Шипуновского, Поспелихинского, Смоленского, Крутихинского и Каменского районов. На собрании клуба в Алтайском институте развития образования имени Топорова новички прошли посвящение и дали клятву просветителя.
Как отметила начальник отдела Минобрнауки края Татьяна Манянина, члены клуба противостоят деструктивному влиянию на молодежь, передают школьникам важные ценности и подают пример молодым коллегам. За год титовцами подготовлено более сотни школьников — победителей и призеров конкурсов научно-исследовательских работ регионального и федерального уровней. Клуб активно сотрудничает с Русским географическим обществом и краевыми учреждениями допобразования.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.