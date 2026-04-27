Борцы из Пензенской области взяли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены из Пензенской области завоевали 5 медалей на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, посвященных памяти воинов-героев России, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Турнир прошел в Рязани с 17 по 19 апреля. Он объединил более 200 спортсменов из 24 регионов страны. Пензенскую область представляли воспитанники кузнецкой ДЮСШ № 2 имени Абубекерова. Победителем турнира стал Данил Кобзенко. Серебряными призерами — Егор Келасьев и Максим Журавлев. Бронзовые медали завоевали Руслан Касимов и Тимофей Фокин.
Все победители и призеры выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. Подготовку спортсменов осуществляли тренеры Александр Силаев, Павел Лопатинский, Евгений Овчинников и Юрий Уйбеков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.