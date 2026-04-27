Нижегородская «Норманочка» в шаге от завоевания бронзовых наград

Наши футзалистки выиграли второй матч серии.

Завершился второй матч бронзовой серии чемпионата России по футзалу среди женщин, в котором «Норманочка» (Нижегородская область) вновь оказалась сильнее питерской «Авроры».

Нижегородки вновь начали с быстрого гола, а к перерыву закрепили свой перевес — 2:0. Во втором тайме «Норманочка» уверенно довела дело до победы — 4:1. А счёт в серии до трёх побед стал 2:0 в нашу пользу.

У хозяек площадки отличились Александра Самородова, Дарья Квасова, Елизавета Никитина и Софья Кухарева.

— Мне понравилась игра в исполнении нашей команды и вчера, и сегодня. Всё равно какие-то ошибки были, будем их разбирать. Впереди игра в Питере, расслабляться никак нельзя, -сказал главный тренер «Норманочки» Станислав Буслаев.

2-го и, если потребуется, 3 мая команды сыграют в Санкт-Петербурге.

6+