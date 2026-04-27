Жителя Богородска осудили за наезд и нападение с топором на мужа родственницы

В Богородске суд вынес приговор местному жителю, который наехал на мужа родственницы и попытался убить его топором. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Напомним, история произошла в сентябре 2025 года на улице Ленина — ранее между мужчинами случился конфликт. Осужденный за рулем автомобиля «УАЗ» наехал на своего неприятеля. Выбежав из машины с топором, злоумышленник пытался ударить мужчину орудием, но, к счастью, пострадавшему удалось скрыться. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Уголовное дело возбуждали по статье «Покушение на убийство». Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.