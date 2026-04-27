Волгоградские школьники выпустили в Волгу более 10 тысяч мальков сазана

Школьники в Волгограде выпустили в Волгу более 10 тысяч мальков сазана, сообщили в Комитете молодежной политики Волгоградской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
Экологическая акция «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» состоялась на Ельшанской набережной. Она направлена на естественное очищение реки от сине-зеленых водорослей и улучшение ее экологического состояния. Благодаря проекту в регионе провели 60 экологических лекций, объединивших две тысячи человек, запустили бесплатный онлайн-курс по экопривычкам, разработали методические материалы для уроков экологии. Участники собрали и отправили на переработку 1635 килограммов пластиковых крышек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.