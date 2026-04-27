Волгоградские школьники выпустили в Волгу более 10 тысяч мальков сазана

Экологическая акция «Водорослям крышка. Амбассадоры рек» состоялась на Ельшанской набережной. Она направлена на естественное очищение реки от сине-зеленых водорослей и улучшение ее экологического состояния. Благодаря проекту в регионе провели 60 экологических лекций, объединивших две тысячи человек, запустили бесплатный онлайн-курс по экопривычкам, разработали методические материалы для уроков экологии. Участники собрали и отправили на переработку 1635 килограммов пластиковых крышек.