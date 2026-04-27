В Октябрьском округе Приморья капитально отремонтируют 5 км дороги и мост

Дорожные работы проведут в Октябрьском округе Приморского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Обновление затронет проблемные участки дороги на подъезде к селу Покровка и мост через реку Крестьянку. Всего приведут в порядок пять километров.
Специалисты приступили к подготовительным работам. Они возводят временный объезд, который жители будут использовать во время обновления моста. Протяженность будущего моста составит почти 80 метров вместе с подходами. Капитальный ремонт объекта, а также участка дороги с 2-го по 4-й километр планируют завершить в третьем квартале 2027 года.
Кроме того, до конца ноября 2026 года специалисты отремонтируют участок с 9-го по 12-й километр. Там восстановят земляное полотно, уложат новое покрытие, укрепят обочины и благоустроят остановочные пункты. Общая длина дороги до Покровки от съезда с трассы Уссурийск — Пограничный — госграница составляет 12 километров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.