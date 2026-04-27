В Миасском округе Челябинской области 187 жителей написали «Диктант Победы»

Участие во всероссийской акции «Диктант Победы» приняли 187 жителей Миасского городского округа в Челябинской области, сообщили в администрации округа. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
Тестирование состоялось на четырех площадках: в школе № 20, ДК «Прометей», а также на базе МЧС и в Центре управления полетами «Роскосмоса». Участникам нужно было ответить на вопросы об истории Великой Отечественной войны, ее героях и событиях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.