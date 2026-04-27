Боевые «птицы»: как военнослужащие своими руками создают уникальные БПЛА

Военнослужащий группировки войск «Север» из 82-го мотострелкового полка «Дэйл» превращает дроны в боевые «птицы», ставит отечественную прошивку и разрабатывает уникальный БПЛА.
В небольшом, пропахшем канифолью и пластиком помещении стоит человек в камуфляже. Руки покрыты мелкими царапинами от проводов, винтов и корпусов. Позывной — «Дэйл». Должность — просто инженер. Он каждый день занимается тем, что превращает обычные гражданские дроны в настоящие боевые машины. За сутки он и его товарищи могут подготовить к работе от десяти до двадцати «птиц».
— Гражданские беспилотники мы дорабатываем под боевые условия: ставим крепления для антенн, дополнительные батареи, катушки, всякие моды. Потом настраиваем, проверяем, чтобы все работало, — рассказывает «Дэйл».
Процесс сборки одной машины занимает от тридцати минут до часа. Каждый дрон проходит тщательную проверку, настройку «мозгов» и, когда требуется, замену штатного программного обеспечения на кастомную прошивку, разработанную российскими специалистами.
«Дэйл» подчеркивает: главная задача — чтобы каждая машина была полностью готова к вылету и не подвела оператора в критический момент. Сейчас в центре внимания коллектива — по-настоящему уникальная разработка. Это крыло с системой вертикального взлета и посадки. Машина поднимается в воздух, как обычный FPV-дрон, на дополнительных винтах, установленных на сервоприводах. Набрав высоту, винты разворачиваются в горизонтальное положение, и аппарат переходит в режим планирования, как классическое крыло.
— Не нужно тащить с собой громадную катапульту, — говорит «Дэйл». — Меньше веса, меньше места, выше мобильность. Особенно удобно в закрытой местности.
Такая «птица» универсальна: ее можно использовать для ударных задач, сбросов грузов, в качестве ретранслятора сигнала и многого другого. Разборная конструкция позволяет транспортировать ее в компактных ящиках. Идея родилась неожиданно — «Дэйл» увидел информацию в новостях, загорелся и начал работать. Первый экземпляр уже почти готов к испытаниям.
— 27 апреля был «первый блин», — вспоминает он с улыбкой. — Забыли откалибровать моторы, и «птица» перевернулась. Но это нормально. Завтра-послезавтра второй полетит.
Путь «Дэйла» в армию начался не с университетской скамьи. После девятого класса он пошел работать. Занимался сборкой компьютеров, трудился на разных предприятиях. Одно время готовился попасть на сборку «Орланов», но не сложилось по документам. Когда появилась возможность пойти по контракту именно в сферу БПЛА, он не раздумывал ни минуты.
Мотивация у военнослужащего группировки войск «Север» не только техническая. Его предки воевали. Прабабушка была узницей фашистского концлагеря.
— Они воевали, защищали родину, — говорит «Дэйл». — И я решил последовать их примеру и пойти бороться с фашизмом сегодня.
Каждый день, собирая и модернизируя «птиц», «Дэйл» и его товарищи вносят свой вклад в общее дело. Их работа — это невидимый, но крайне важный фронт. От того, насколько надежно и стабильно работает техника, напрямую зависят жизни бойцов и успех боевых задач.
КСТАТИ.
82-й мотострелковый полк входит в состав 69-й гвардейской Красносельской Краснознаменной дивизии 6-й общевойсковой Краснознаменной армии Ленинградского военного округа. Полк был сформирован в 2024 году в процессе формирования новой 69-й гвардейской мотострелковой дивизии на базе 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.