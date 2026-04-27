Ученые нашли останки гигантского ихтиозавра в Германии

Ихтиозавр из Мистельгау, который сейчас изучается специалистами, относится к роду Temnodontosaurus. Сохранилось несколько фрагментов его скелета: части черепа и нижней челюсти, плечевой пояс, передние плавники, позвоночник и более 100 зубов. Исключительная сохранность позволяет детально исследовать анатомические структуры в трехмерном формате — это небо, глазницы и плавники. При сравнении ученым удалось найти как сходства, так и отличия с Temnodontosaurus trigonodon — представителями этого вида, которые являются одними из самых крупных известных ихтиозавров. Длина их черепа составляет 1,5 метра, то есть общая длина животного — около 6,6 метра.