Ученые нашли останки гигантского ихтиозавра в Германии

Глиняный карьер Мистельгау в Германии славится хорошо сохранившимися морскими окаменелостями, особенно многочисленными останками ихтиозавров. Эти крупные морские рептилии, внешне напоминавшие современных дельфинов, обитали по всему миру в раннеюрский период, примерно 180 миллионов лет назад. Недавно ученым удалось найти останки очередного представителя этого вида.
Ихтиозавр из Мистельгау, который сейчас изучается специалистами, относится к роду Temnodontosaurus. Сохранилось несколько фрагментов его скелета: части черепа и нижней челюсти, плечевой пояс, передние плавники, позвоночник и более 100 зубов. Исключительная сохранность позволяет детально исследовать анатомические структуры в трехмерном формате — это небо, глазницы и плавники. При сравнении ученым удалось найти как сходства, так и отличия с Temnodontosaurus trigonodon — представителями этого вида, которые являются одними из самых крупных известных ихтиозавров. Длина их черепа составляет 1,5 метра, то есть общая длина животного — около 6,6 метра.
— Наша окаменелость Temnodontosaurus — одна из самых молодых находок этого рода ихтиозавров на сегодняшний день. До сих пор его представители были известны по более древним геологическим пластам, таким как посидониевые сланцы в Хольцмадене. Находка в Мистельгау показывает, что эти крупные морские рептилии обитали в Юго-Западногерманском бассейне дольше, чем считалось ранее, — говорит автор исследования и палеонтолог из Общества Макса Планка доктор Ульрике Альберт.
Особое внимание привлекают изменения в скелете в плечевых и челюстных суставах рептилии. Ученые предполагают, что это могли быть травмы, полученные животным при жизни, говорится в публикации SNSB.
В сентябре 2025 года аргентинские археологи нашли останки ранее неизвестного динозавра. В пасти древнего животного исследователи обнаружили кость крокодила, которая помогла датировать возраст находки примерно 66 миллионами лет. Позднее эксперты выяснили, что они нашли останки нового вида динозавров, которому дали название Joaquinraptor casali.