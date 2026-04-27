В России научились печь уникальный хлеб: его особенность в сроке годности

В РФ создали хлеб с двухлетним сроком годности.

Источник: Комсомольская правда

В России создали уникальный хлеб. Отмечается, что его главная особенность — срок годности. Он может в течение двух лет оставаться свежим. Об этом рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников. Отмечается, что эта разработка совместно с Минобороны РФ.

На круглом столе фракции «Единой России» в Мосгордуме обсуждалось использование космических технологий в жизни, медицине и экономике. Ученый рассказал, что основой продукта стал хлеб для космонавтов, разработанный в 1960−70-е.

Ведерников не раскрыл деталей о составе, технологии и назначении хлеба. Мероприятие не связано с отправкой хлеба в космос. Также сотрудник НИИ не стал говорить, появится ли когда-либо этот хлеб в розничной продаже.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия — единственная страна в мире, которая делает хлеб для космонавтов. Закваска для космического хлеба делается из бактерий, побывавших в космосе.

