Волгоградке грозит 10 лет колонии после пропажи мужа — участника СВО

Жительница Ленинского района Екатерина А. попала под уголовное преследование после того, как пропал в зоне СВО ее супруг. Они поженились в день, когда Михаил Р. подписал контракт с Минобороны. Теперь суд признал их брак недействительным.
«Брак между супругами был зарегистрирован в отделе ЗАГС Ленинской райадминистрации. Буквально через несколько часов мужчина заключил контракт о прохождении воинской службы в зоне спецоперации. А 5 декабря он пропал без вести», — сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области.
Между тем выяснилось, что брачных отношений между мужем и женой не было. А в ЗАГС Екатерина А. пошла, уступая желанию своих родственников нажиться на гибели Михаила Р., если она случится — они рассчитывали получить положенные в таких случаях льготы и выплаты. В суде она честно в этом призналась.
Райсуд потребовал аннулировать запись о заключении брака. Между тем полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Участникам аферы инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой.
