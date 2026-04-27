Волгоградке грозит 10 лет колонии после пропажи мужа — участника СВО

Брак между супругами был зарегистрирован в отделе ЗАГС Ленинской райадминистрации. Через несколько часов мужчина заключил контракт с Минобороны.

Жительница Ленинского района Екатерина А. попала под уголовное преследование после того, как пропал в зоне СВО ее супруг. Они поженились в день, когда Михаил Р. подписал контракт с Минобороны. Теперь суд признал их брак недействительным.

«Брак между супругами был зарегистрирован в отделе ЗАГС Ленинской райадминистрации. Буквально через несколько часов мужчина заключил контракт о прохождении воинской службы в зоне спецоперации. А 5 декабря он пропал без вести», — сообщают в пресс-службе судов Волгоградской области.

Между тем выяснилось, что брачных отношений между мужем и женой не было. А в ЗАГС Екатерина А. пошла, уступая желанию своих родственников нажиться на гибели Михаила Р., если она случится — они рассчитывали получить положенные в таких случаях льготы и выплаты. В суде она честно в этом призналась.

Райсуд потребовал аннулировать запись о заключении брака. Между тем полиция уже возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Участникам аферы инкриминируется мошенничество, совершенное организованной группой.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что Калачевский райсуд признал фиктивным брак между местным жителем — участником СВО и жительницей города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики.