В школе № 18 Тавдинского округа Свердловской области открылся медкласс

Медицинский класс открыли в школе № 18 Тавдинского муниципального округа Свердловской области в соответствии с целями нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в региональном управлении культуры, молодежной политики и спорта.
На четырех тематических площадках учащиеся уже продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи: работали с манекенами-симуляторами и медицинскими приборами, выполняли сердечно-легочную реанимацию и наложение повязок. В торжественном открытии приняли участие начальник управления образованием, главный врач Тавдинской ЦРБ, представители Роспотребнадзора и Общественной палаты. Развитие профильных медицинских классов способствует ранней профориентации школьников и формированию кадрового потенциала для системы здравоохранения.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.