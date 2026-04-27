В Перми из-за эстафеты временно перекроют улицы и изменят маршрут автобуса

В Кировском районе Перми 28 апреля введут временные ограничения движения транспорта. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С 16:00 до 18:30 движение автомобилей полностью остановят на ряде участков. Ограничения коснутся улиц Кировоградской, Закамской и Александра Невского — на отрезке от Адмирала Нахимова до Худанина. Также перекроют улицу Федосеева (между Кировоградской и Маршала Рыбалко) и часть Ласьвинской — от Кировоградской до Александра Невского.
Из-за перекрытий изменится схема движения автобуса № 79. В указанное время транспорт будет объезжать закрытый участок по улице Адмирала Нахимова, не заезжая на Худанина.
Жителей и пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут. Актуальную информацию о движении транспорта можно посмотреть на сайте «Гортранса», в мобильной версии сервиса и в официальных сообществах «Пермский транспорт» в социальных сетях.