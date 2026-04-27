Инициатива об увековечении памяти учителя биологии школы № 18 Советского района Натальи Касаткиной единогласно поддержана профильным комитетом

27 апреля председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел очередное заседание Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в городе.
В ходе заседания комитет рассмотрел ряд инициатив, две из которых были поддержаны единогласно.
Предложение об увековечении памяти заслуженного учителя школы РСФСР, преподавателя биологии школы № 18 Советского района Натальи Касаткиной в форме установки на фасаде здания учреждения именной мемориальной доски представил от имени коллектива выпускников образовательного учреждения депутат городской Думы Нижнего Новгорода Марк Фельдман. По его мнению, тысячи нижегородцев, которых за 62 года преподавания воспитала Наталья Владимировна, посчитали бы верным решение о поддержке данной инициативы.
Другая одобренная инициатива принадлежит заводу «Красное Сормово». Суть ее состоит в присвоении безымянной площади на пересечении улиц Свободы и Баррикад в Сормовском районе имени Николая Леонова, возглавлявшего предприятие с 1974 по 1984 годы. Авторы идеи выразили желание приурочить событие к 100-летию со дня рождения Николая Ефимовича, которое приходится на этот год.