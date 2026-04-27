Инициатива об увековечении памяти учителя биологии школы № 18 Советского района Натальи Касаткиной единогласно поддержана профильным комитетом

Другая одобренная инициатива принадлежит заводу «Красное Сормово». Суть ее состоит в присвоении безымянной площади на пересечении улиц Свободы и Баррикад в Сормовском районе имени Николая Леонова, возглавлявшего предприятие с 1974 по 1984 годы. Авторы идеи выразили желание приурочить событие к 100-летию со дня рождения Николая Ефимовича, которое приходится на этот год.