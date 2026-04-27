Умер сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей

За время сотрудничества с Marvel Джерри Конвей писал сценарии практически для всех основных серий, включая «Фантастическую четверку», «Тора», «Мстителей» и «Защитников». В DC Comics господин Конвей стал соавтором ряда супергероев, а также писал сценарии о «Лиге справедливости». Кроме того, он был автором сценария для кроссовера DC и Marvel «Супермен против Удивительного Человека-паука», выпущенного в 1976 году.