В Ростове возле кладбища используют фото знаменитостей на надгробиях для рекламы

В Ростове мастерская по изготовлению памятников разместила на выставочных образцах возле Северного кладбища надгробия с портретами Владимира Высоцкого, Юрия Никулина, Мэрилин Монро, принцессы Дианы, Фрунзика Мкртчяна и других исторических личностей. Таким способом предприниматели решили привлечь внимание к своей продукции.
Юристы предупреждают: использование чужих фотографий в коммерческих целях без разрешения незаконно. Согласно Гражданскому кодексу, после смерти человека согласие на публикацию изображения должны давать супруг, дети или родители. Если таковых в живых не осталось, ограничения снимаются.
За нарушение прав предусмотрена компенсация от 10 тысяч до пяти миллионов рублей. Эксперты отмечают, что зарубежные знаменитости редко реагируют на подобные инциденты, однако иск от родственников российских артистов или общественных деятелей вполне вероятен. При определении суммы суд может учитывать выручку предприятия. Так как стоимость памятников в местных мастерских варьируется от 50 тысяч до 15 миллионов рублей, минимальный штраф в десять тысяч едва ли остановит предпринимателей.
Автор идеи заявил, что сознательно пошел на риск. Семь лет назад он начал наносить на выставочные камни портреты Достоевского, Толстого, Гюго, а затем добавил изображения популярных артистов. По его словам, цели были просветительскими — напомнить жителям города о великих людях. Он изучил правовые нюансы и знает, что использовать изображения можно спустя 70 лет после смерти, однако готов выплатить штраф, если кто-то обратится в суд, лишь бы сохранить эти портреты на камне.
