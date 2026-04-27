Глава МИД Франции Барро призвал Иран к серьезным уступкам в диалоге с США

По его словам, без кардинального изменения позиции Тегерана долгосрочного урегулирования добиться не получится. Париж считает, что Иран должен пересмотреть свою линию поведения и согласиться на компромиссы.
«Не будет долгосрочного решения этого кризиса, пока иранские власти не согласятся на серьезные уступки и радикальное изменение позиции, позволяющие Ирану мирно сосуществовать со своим региональным окружением», — заявил Барро.
Он также выступил против любых ограничений судоходства в Ормузском проливе. Французский министр подчеркнул, что международные воды не могут становиться инструментом давления через блокаду, требования разрешений на проход или взимание платы за это.
При этом Барро признал, что нынешняя ситуация стала следствием военной эскалации после операций США и Израиля. Те, по его словам, проводились без четко определенных целей и с нарушением международного права. Однако ответственность за дальнейшее развитие кризиса, подчеркнул Барро, все равно лежит на Иране.
Тем временем свою позицию озвучил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он заявил, что именно действия США тормозят дипломатическое урегулирование. В частности, Вашингтон продолжает использовать угрозы, санкции и постоянную смену позиции, а также нарушать обязательства.