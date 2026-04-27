Рабочая стратегия. Вопросы охраны труда эффективнее решает интерактивное взаимодействие

28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. В этом году он пройдет под лозунгом «Благоприятная психосоциальная рабочая среда: путь к процветанию работников и сильной организации». Как формируется благоприятная атмосфера внутри коллектива, «Вечерняя Москва» выясняла вместе с руководителем Технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов Анатолием Захаренковым.
С Анатолием Захаренковым мы встречаемся в день проведения тематических мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда. Главная тема нашей беседы — новые подходы к работе с трудовыми коллективами.
Зона повышенного внимания.
— Анатолий Николаевич, насколько, на ваш взгляд, актуальна тема Всемирного дня охраны труда, которую в этом году обозначила Международная организация труда (МОТ)?
— Тема очень важная. Мы полностью поддержали эту инициативу МОТ и планируем провести в столице множество мероприятий по этой тематике. Всего их будет порядка 2500 по всему городу: круглые столы, интервью, обучающие семинары и многое другое. Особое внимание уделяем встречам с трудовыми коллективами и разъяснениям того, что такое безопасность на производстве. Ведь именно от обеспечения безопасности в первую очередь зависит психосоциальная среда на каждом предприятии.
— Кто отвечает за безопасность на рабочих местах?
— Прежде всего работодатель. В его функции входит создание здоровых и безопасных условий труда, в заключаемом трудовом договоре эти пункты прописаны в обязательном порядке. И конечно, сам работник в соответствии с Трудовым кодексом обязан соблюдать определенные нормы, инструкции и положения, чтобы обезопасить свой труд. Более того, в стране действует Госинспекция труда, которая осуществляет надзор за выполнением норм и правил законодательства. Работают и профсоюзы, а вместе с ними и техническая инспекция труда, уполномоченные по охране труда первичных профсоюзных организаций, которые избираются на собраниях коллективов. Эти люди пользуются авторитетом и уважением среди сотрудников.
В Москве насчитывается порядка десяти тысяч уполномоченных по охране труда первичных профсоюзных организаций. В фокусе их внимания — работа по снижению случаев травматизма на местах, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, проведение разъяснительных бесед и других мероприятий, что в целом положительно влияет на настрой коллектива.
Когда все хорошо.
— Анатолий Николаевич, а как все-таки поддерживать комфортную психосоциальную среду?
— Благоприятная атмосфера в коллективе — это когда все на предприятии хорошо: есть стабильные выплаты зарплаты, люди понимают, уважают и ценят друг друга, соблюдены правила безопасности, а рядом есть друг в лице профсоюза. Если человек на своем рабочем месте недоволен условиями труда, если у него происходят конфликты с руководством или подчиненными, появляется выгорание, весь этот негатив накапливается и превращается в большой стресс. Или, например, где-то человеку не дали компенсацию за вредные условия труда, и ему приходится отстаивать свои права. Это тоже влияет на состояние здоровья и, в конечном счете, на общую атмосферу в коллективе. Там, где есть профсоюзы, соблюдать трудовую дисциплину и повышать комфорт окружающей среды значительно проще.
Нескучный формат.
— Для многих охрана труда кажется скучным набором правил. Меняются ли сейчас форматы подачи материалов, встреч с сотрудниками?
— Вместе со службами и специалистами по охране труда мы проводим интересные тематические мероприятия. Сам езжу на них с удовольствием и принимаю участие. Например, Всемирный день охраны труда в Московском метрополитене проходит в формате викторин и кавээнов. Или другой пример: стали проводить конкурс среди специалистов по охране труда в формате передачи «Умники и умницы». На предприятиях организуют конкурсы детских рисунков, спартакиады, тематические встречи, презентации и другие интерактивы, в которых с удовольствием участвует все больше и больше сотрудников. Также профсоюзы выступают организаторами проведения уроков по охране труда в школах, а многие ученики рассказывают, кем работают их родители и в каких условиях.
— Раз уж заговорили о детях. Как считаете, полезно ли подрастающему поколению приходить на работу к родителям, чтобы видеть их труд? Стоит ли проводить такие тематические встречи?
— Обязательно! Но там, где это возможно. Выбор будущей профессии закладывается в детские годы, когда ребенок видит, чем заняты его мама и папа, какую пользу они приносят городу и обществу. Более того, большую работу стоит проводить со школами, куда мы стараемся активнее выезжать и рассказывать про охрану труда несовершеннолетним. Мы видим, как с каждым годом становится больше ребят, которые хотят пойти летом на подработку или задумываются о прохождении практики на тех предприятиях, в стенах которых трудятся их родители. Уверен, что чем больше дети вовлечены в историю семьи, ее трудового пути, тем больше возможностей открывается для них в будущем.
— Профсоюзные организации берутся за все: и за проведение спартакиад и конкурсов детских рисунков, и за повышение информированности персонала об охране труда. А выгорания у профсоюзных работников нет?
— Скажу, исходя из своего опыта: черствых людей в профсоюзах нет. У них в крови — чувство необходимости защищать сотрудников и их права. Это внутреннее состояние характера и души. Я 43 года работаю в Технической инспекции труда Московской федерации профсоюзов. Наша задача — разобрать каждый случай, помочь людям на местах, донести до коллективов их права и обязанности. Работа непростая, ведь защищать человека, его права, не каждому дано и не каждому по силам.
ДОСЬЕ.
Анатолий Николаевич Захаренков родился 1 января 1953 года в деревне Крупенино Смоленской области. В 1981 году окончил Московский автодорожный институт. Трудовую деятельность начал в 1973 году на АЗЛК. С 1978 по 1983 год работал инженером, начальником отдела охраны труда и безопасности движения транспорта в тресте Гордормеханизация № 3 Главмосдоруправления. С 1983 года работает в Московской федерации профсоюзов.
ЦИФРА.
21 процент — настолько снизилось количество случаев травматизма на производствах Москвы в 2025 году.