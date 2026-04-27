Рабочая стратегия. Вопросы охраны труда эффективнее решает интерактивное взаимодействие

— Благоприятная атмосфера в коллективе — это когда все на предприятии хорошо: есть стабильные выплаты зарплаты, люди понимают, уважают и ценят друг друга, соблюдены правила безопасности, а рядом есть друг в лице профсоюза. Если человек на своем рабочем месте недоволен условиями труда, если у него происходят конфликты с руководством или подчиненными, появляется выгорание, весь этот негатив накапливается и превращается в большой стресс. Или, например, где-то человеку не дали компенсацию за вредные условия труда, и ему приходится отстаивать свои права. Это тоже влияет на состояние здоровья и, в конечном счете, на общую атмосферу в коллективе. Там, где есть профсоюзы, соблюдать трудовую дисциплину и повышать комфорт окружающей среды значительно проще.