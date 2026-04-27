Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Белоусов провел переговоры с замминистра обороны Ирана Талаи-Ник Резой

Министр обороны России обратился к представителю военного ведомства Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ником Резой. Об этом рассказали на официальном сайте Минобороны РФ.

«Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз», — резюмировал Белоусов во время встречи с иранским представителем Минобороны исламского государства.

Глава российского военного ведомства заверил, что Москва и Тегеран продолжат поддерживать друг друга. Иранский военачальник поблагодарил Андрея Белоусова за встречу и обсуждение двустороннего сотрудничества.

Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассказал о дальнейших планах по сотрудничеству с Ираном. Глава государства подчеркнул, что РФ и дальше будет поддерживать стратегическое партнерство с Тегераном, несмотря на тяжелую ситуацию на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше