Андрей Белоусов провел переговоры с замминистра обороны Ирана Талаи-Ник Резой

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ником Резой. Об этом рассказали на официальном сайте Минобороны РФ.
«Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путём. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, его вооружённым силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз», — резюмировал Белоусов во время встречи с иранским представителем Минобороны исламского государства.
Глава российского военного ведомства заверил, что Москва и Тегеран продолжат поддерживать друг друга. Иранский военачальник поблагодарил Андрея Белоусова за встречу и обсуждение двустороннего сотрудничества.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассказал о дальнейших планах по сотрудничеству с Ираном. Глава государства подчеркнул, что РФ и дальше будет поддерживать стратегическое партнерство с Тегераном, несмотря на тяжелую ситуацию на Ближнем Востоке.