Работающим пенсионерам назвали условие увольнения без обработки

Работающий пенсионер в Волгограде, как и в других регионах России, может уволиться без двухнедельной отработки. Для этого в заявлении нужно указать причину — «в связи с выходом на пенсию». Это право закреплено в части 3 статьи 80 Трудового кодекса, — напоминает RT.
Однако воспользоваться льготой можно только один раз. Если пенсионер уже увольнялся по этой причине, а потом снова устроился на работу, при повторном увольнении придется отрабатывать две недели на общих основаниях. Об этом предупредил сенатор Игорь Мурог.
Работодатель обязан издать приказ об увольнении по форме №Т-8 и произвести все выплаты в последний день: зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск (статьи 127, 140 ТК), а также выходное пособие, если оно предусмотрено коллективным договором.
Если сотрудник не смог прийти в последний день — например, заболел — расчет переносится на следующий рабочий день. Документы в таком случае отправляют по почте (часть 2 статьи 140 ТК).
Так что волгоградцам-пенсионерам, которые планируют уйти с работы, стоит заранее проверить формулировку в заявлении и убедиться, что работодатель знает о праве на увольнение без отработки.
