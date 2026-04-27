Более 200 объектов благоустроят в Приморье

Специалисты обновят 160 дворов, 60 общественных территорий, а также 10 подпорных стен и 40 лестниц. Как сообщила заместитель министра ЖКХ края Любовь Кокорева, большинство объектов уже сдадут к осени. Это территории, которые жители выбрали в прошлом году во время онлайн-голосования.