Более 200 объектов благоустроят в Приморье

Свыше 200 объектов благоустроят в Приморском крае в этом году, сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обновят 160 дворов, 60 общественных территорий, а также 10 подпорных стен и 40 лестниц. Как сообщила заместитель министра ЖКХ края Любовь Кокорева, большинство объектов уже сдадут к осени. Это территории, которые жители выбрали в прошлом году во время онлайн-голосования.
Сейчас идет отбор пространств для благоустройства в 2027 году: число проголосовавших превысило уже 30 тысяч человек. Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня. Жители 25 муниципалитетов выбирают из 67 объектов, победителями станут 28 пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.