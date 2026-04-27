Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии прошел фестиваль мордовской кухни и культуры «Шлебор-шлебор»

На сцене звучали песни на языках эрзя и мокша.

Межрегиональный фестиваль мордовской кухни и культуры «Шлебор-шлебор» прошел в селе Бижбуляк Республики Башкортостан, сообщили в администрации Бижбулякского района. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Семья».

Фестиваль объединил представителей не только разных районов Башкортостана, но и других регионов: Мордовии, Татарстана и Оренбургской области. На сцене звучали песни на языках эрзя и мокша, зрители аплодировали ярким костюмам и танцам. Участники праздника могли попробовать настоящие мордовские блюда и познакомиться с традициями народных ремесел. Кульминацией дня стало выступление легендарного ансамбля «Торама» из Саранска.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.