В Башкирии прошел фестиваль мордовской кухни и культуры «Шлебор-шлебор»

Фестиваль объединил представителей не только разных районов Башкортостана, но и других регионов: Мордовии, Татарстана и Оренбургской области. На сцене звучали песни на языках эрзя и мокша, зрители аплодировали ярким костюмам и танцам. Участники праздника могли попробовать настоящие мордовские блюда и познакомиться с традициями народных ремесел. Кульминацией дня стало выступление легендарного ансамбля «Торама» из Саранска.