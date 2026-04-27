Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компании Нижегородской области смогут принять участие в выставке

Она состоится в Красногорске с 12 по 15 мая.

Центр поддержки экспорта Нижегородской области поможет предприятиям на льготных условиях представить продукцию на международной выставке «Металлообработка-2026» в Красногорске с 12 по 15 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Мера поддержки реализуется в ходе национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Центр оплатит аренду выставочных площадей, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также регистрационные сборы. Транспортные расходы и проживание участники оплачивают самостоятельно. Участвовать могут субъекты МСП, зарегистрированные в Нижегородской области, не имеющие налоговых задолженностей и заинтересованные в экспорте.

Тематика выставки охватывает металлообрабатывающее оборудование, литейные технологии, инструмент, аддитивные технологии, сварку, робототехнику и автоматизацию производства. Как отметил министр промышленности и предпринимательства Максим Черкасов, участие в коллективном стенде — это возможность представить разработки потенциальным партнерам и выйти на новые рынки сбыта.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.