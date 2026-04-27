The Guardian: Соратники Орбана бегут из Венгрии с «трофеями»

В Венгрии начался стремительный вывод капитала после неудачи премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» на парламентских выборах. Об этом сообщают источники газеты The Guardian.
По информации собеседников издания, бизнесмены и близкие к бывшему премьеру лица начали переводить свои активы в страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Оман и ОАЭ, а также для этих целей рассматриваются Австралия и Сингапур. По информации издания, из Венгрии вылетают частные самолеты тех, кто разбогател за время правления Орбана, причем борты, по всей видимости, загружены «трофеями».
В статье также говорится, что высокопоставленные лица, связанные с Орбаном, изучают возможности получения визы в США, надеясь устроиться на работу в организациях, связанных с движением MAGA (Make America Great Again) американского лидера Дональда Трампа.
Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. В свою очередь его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, заявил, что премьер поздравил его с победой по телефону. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменится политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана.
Ранее Мадьяр объявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других высокопоставленных чиновников, если они не покинут свои посты по собственной воле.