Сикорский: Проблема полета Фицо в Россию через Польшу перестала существовать

«В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать», — сообщил дипломат.
При этом Сикорский не сообщил, по какому маршруту Фицо полетит в Москву, где примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.
Ранее KP.RU сообщал, что Литва, Латвия и Эстония уведомили Словакию об отказе пропустить правительственный борт Роберта Фицо через свое воздушное пространство во время визита в Москву. Вице-премьер Словакии по вопросам обороны Роберт Калиняк также заявлял, что глава правительства республики все равно доберется до России, даже если Польша закроет небо.
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.Читать дальше