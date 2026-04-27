Сикорский: Проблема полета Фицо в Россию через Польшу перестала существовать

Сикорский заявил, что вопрос о полете Фицо через территорию Польши на День Победы в Москву решен.

Источник: Комсомольская правда

Проблема полета в Россию премьер-министра Словакии Роберта Фицо через территорию Польши перестала существовать. Об этом в беседе с журналистами заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

«В соответствии с моей текущей информацией, эта проблема перестала существовать», — сообщил дипломат.

При этом Сикорский не сообщил, по какому маршруту Фицо полетит в Москву, где примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.

Ранее KP.RU сообщал, что Литва, Латвия и Эстония уведомили Словакию об отказе пропустить правительственный борт Роберта Фицо через свое воздушное пространство во время визита в Москву. Вице-премьер Словакии по вопросам обороны Роберт Калиняк также заявлял, что глава правительства республики все равно доберется до России, даже если Польша закроет небо.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
