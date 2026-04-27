В Тавдинский округ Свердловской области поставят 4 микроавтобуса

Четыре новых микроавтобуса поступят в Тавдинский округ Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении культуры, молодежной политики и спорта региона.
Новые пассажирские микроавтобусы «Газель» будут работать на городских маршрутах. Они приспособлены для маломобильных граждан, оснащены системой бесконтактной оплаты проезда и видеонаблюдением в салоне. Также в них будет установлено оборудование, контролирующее состояние водителя.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.