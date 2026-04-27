В Чапаевске Самарской области высадили 20 рябин у школы искусств № 1

Волонтеры высадили 20 молодых рябин у стен обновленной Детской школы искусств № 1 в городе Чапаевске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Экологическая акция соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».
У входа в школу также «вырос» зеленый рояль — ландшафтная композиция, выполненная в виде клумбы. Как отметила директор школы Елена Беспалова, там планируют разбить цветник, чтобы искусство и природа дополняли друг друга.
В акции приняли участие волонтеры Победы и воспитанники школы искусств. Отметим, что здание школы после капремонта кардинально преобразилось: фасад украшен изображением фортепианной клавиатуры, внутри созданы современные залы для занятий.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.