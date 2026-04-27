Понятно, что это уже само по себе создает взрывоопасную ситуацию, которую в последнее время искусственно подогревают французы, вынужденные вывести свои военные базы и утратившие влияние.
Возникший вакуум безопасности по просьбе местных властей восполнили сначала специалисты и инструкторы из ЧВК «Вагнер», ныне переформированные под эгидой нашего Минобороны в Африканский корпус.
Видимо, во многом усилиями наших профи и подготовленных ими частей малийской нацгвардии и были отбиты атаки террористов и сепаратистов, в том числе и на столицу страны Бамако, и на Кидаль, где расположены военная база и военные арсеналы.
Судя по всему, в рядах нападавших были замечены и украинские наемники, что придает конфликту глобальный характер. Атака отбита, но в попытке реализации в Мали чего-то вроде «сирийского сценария» рано ставить точку. Не для того внешние силы готовили 10−12 тысяч боевиков. А захват Мали стал бы этапом раскачивания всей зоны Сахеля с усилением давления на остальную Африку как части Глобального Юга.
