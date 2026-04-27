Обвиняемым в манипулировании рынком акций через Telegram избрали запрет действий

Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий двум фигурантам дела о манипулировании рынком акций через Telegram-каналы на 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Речь идет об Илье Марченкове и Гаврииле Романенко. Следствие считает, что они манипулировали рынком во время торгов финансовыми инструментами на Московской бирже и получили излишний доход в особо крупном размере.
«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал в отношении Марченкова Ильи Константиновича и Романенко Гавриила Михайловича меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в суде.
По версии следствия, обвиняемые использовали Telegram-каналы для влияния на рынок акций. Общая сумма незаконно полученного дохода оценивается в 28 миллионов рублей.
Немногим ранее суд вновь занялся и самим Telegram. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 7 миллионов рублей за неудаление призывов к экстремизму. Суд признал Telegram виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. То есть, в неудалении информации и интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.