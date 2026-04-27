Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемым в манипулировании рынком акций через Telegram избрали запрет действий

Илья Марченков и Гавриил Романенко подозреваются в использовании Telegram-каналов для влияния на рынок акций.

Источник: Комсомольская правда

Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий двум фигурантам дела о манипулировании рынком акций через Telegram-каналы на 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет об Илье Марченкове и Гаврииле Романенко. Следствие считает, что они манипулировали рынком во время торгов финансовыми инструментами на Московской бирже и получили излишний доход в особо крупном размере.

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал в отношении Марченкова Ильи Константиновича и Романенко Гавриила Михайловича меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщили в суде.

По версии следствия, обвиняемые использовали Telegram-каналы для влияния на рынок акций. Общая сумма незаконно полученного дохода оценивается в 28 миллионов рублей.

Немногим ранее суд вновь занялся и самим Telegram. Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер на 7 миллионов рублей за неудаление призывов к экстремизму. Суд признал Telegram виновным по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ. То есть, в неудалении информации и интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности.