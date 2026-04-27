Компания из подмосковного Щелкова приняла участие в выставке в Китае

ООО «ТПК “Зедекс”» из Щелкова Московской области приняла участие в международной выставке CHINAPLAS 2026 в Шанхае, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Это соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Мероприятие прошло с 21 по 24 апреля 2026 года в Шанхае (Китай). Это крупнейшее в Азии событие в сфере полимерной и резинотехнической промышленности, объединившее инновации, технологии и бизнес-возможности. Компания «Зедекс» — производитель композитных материалов и полимеров с высокими характеристиками.
Как отметила генеральный директор компании Светлана Старшинова, на выставке был представлен спектр высокоэффективных материалов, включая новинки для судостроения. Компания выразила благодарность Фонду поддержки ВЭД Московской области за содействие в организации участия.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.