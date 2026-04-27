В Приморье работодатели могут получить субсидии

Работодатели из Приморского края могут получить субсидии на создание рабочих мест для граждан с инвалидностью, сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Мера поддержки предусмотрена национальным проектом «Кадры».
Юридические лица, НКО и ИП имеют право на возмещение части расходов на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Выплата до 200 тысяч рублей предоставляется на создание или доработку рабочего места индивидуально под конкретного человека. Граждане должны быть приняты на полный рабочий день не менее чем на девять месяцев с зарплатой не ниже МРОТ.
Субсидию также можно получить при трудоустройстве участников СВО и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, усыновителей и опекунов с детьми. Выплата составит три МРОТ (81 279 рублей) или шесть МРОТ (162 558 рублей) в зависимости от категории работника, плюс страховые взносы и районный коэффициент. Для получения господдержки работодателю нужно обратиться в службу занятости и подать заявление в отделение СФР по Приморскому краю.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.