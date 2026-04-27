В Приморье работодатели могут получить субсидии

Юридические лица, НКО и ИП имеют право на возмещение части расходов на оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью. Выплата до 200 тысяч рублей предоставляется на создание или доработку рабочего места индивидуально под конкретного человека. Граждане должны быть приняты на полный рабочий день не менее чем на девять месяцев с зарплатой не ниже МРОТ.