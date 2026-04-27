Волейболисты Кинель-Черкасского района стали чемпионами Самарской области

Мужская волейбольная команда Кинель-Черкасского района Самарской области завоевала золотые медали чемпионата региона, который прошел в соответствии с госпрограммой «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Кинель-Черкасского района.
Турнир собрал лучшие команды со всей Самарской области. С первых матчей волейболисты из Кинель-Черкасс показали себя сильными соперниками и претендовали на победу.
Финальные матчи выдались напряженными, но волейболисты проявили характер и волю к победе. Этот титул стал для спортсменов четвертым подряд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.