Шесть аварий с дикими животными произошло в Нижегородской области за неделю

В целом с начала 2026 года в регионе уже произошло 31 ДТП с участием лесных обитателей. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких аварий было 33, и разница почти незаметна. Причина этих происшествий кроется в сезонной миграции животных. Сейчас она только набирает обороты, а пик придется на конец мая и начало июня. Тогда годовалые лоси будут уходить от матерей на поиски собственной территории.