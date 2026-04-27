Шесть аварий с дикими животными произошло в Нижегородской области за неделю

За минувшую неделю нижегородские водители шесть раз столкнулись с дикими животными на дорогах. По информации регионального минлесхоза, в авариях фигурировали лоси, косули и кабан.
В целом с начала 2026 года в регионе уже произошло 31 ДТП с участием лесных обитателей. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких аварий было 33, и разница почти незаметна. Причина этих происшествий кроется в сезонной миграции животных. Сейчас она только набирает обороты, а пик придется на конец мая и начало июня. Тогда годовалые лоси будут уходить от матерей на поиски собственной территории.
В список самых опасных участков, где маршруты миграции животных пересекаются с дорогами, вошли трассы Нижний Новгород — Киров, Городец — Зиняки, Южный обход, направление на Саранск и М-7 «Москва — Нижний Новгород». Там водителям стоит быть особенно внимательными.
Если столкновения избежать не удалось, первым делом нужно позвонить в службу спасения по номеру 112, вызвать ГИБДД и строго следовать полученным указаниям. При этом приближаться к сбитому животному нельзя ни в коем случае — это потенциальная опасность. Забирать его с собой также запрещено, такие действия приравниваются к незаконной добыче. Что касается материальной стороны, то ущерб за лося составляет около 80 тысяч рублей, даже если авария случилась за пределами зоны действия предупреждающего знака.