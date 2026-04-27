Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом в метро Москвы. Видео

Конфликт произошел в вестибюле станции метро «Яхромская». Пьяный мужчина пригрозил оппоненту предметом, внешне напоминающим пистолет, несколько раз его ударил и скрылся. Нападавшего задержали полицейские, им оказался ранее судимый москвич. У него изъяли пневматический пистолет.