Полиция задержала мужчину, угрожавшего пистолетом в метро Москвы. Видео

Сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого в хулиганстве в московском метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Конфликт произошел в вестибюле станции метро «Яхромская». Пьяный мужчина пригрозил оппоненту предметом, внешне напоминающим пистолет, несколько раз его ударил и скрылся. Нападавшего задержали полицейские, им оказался ранее судимый москвич. У него изъяли пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, до семи лет лишения свободы), подозреваемого заключили под стражу.
24 апреля полицейские задержали жителя города Биробиджана 1988 года рождения за угрозу полицейским стрельбой из пистолета. Предварительно было установлено, что изъятое оружие — пневматический пистолет.
