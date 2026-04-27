Едва сдерживали слезы: дети Пиманова проводили отца в последний путь

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни.