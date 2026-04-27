Едва сдерживали слезы: дети Пиманова проводили отца в последний путь

Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. На прощании с журналистом присутствовали двое сыновей — 45-летний Денис и 36-летний Артем — и падчерица — 42-летняя Дарья.

Дети Пиманова едва сдерживали слезы. Все трое с уважением относились к главе семейства и в профессиональной карьере пошли по его стопам: сыновья работали режиссерами программы Пиманова «Человек и закон», а Дарья стала креативным продюсером на канале «Звезда».

На похоронах была и вдова — актриса Ольга Погодина. Скрывая лицо за темными очками и черным платком, она с трудом произносила слова во время панихиды.

О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.

