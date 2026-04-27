Президент РПЛ назвал ситуацию в ФК «Ростов» «объективно непростой»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев охарактеризовал текущее положение дел в футбольном клубе «Ростов» как «объективно непростое». В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» руководитель лиги заявил, что находится в постоянном контакте с донской командой на фоне появившихся данных о финансовых затруднениях.
— Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая, — сказал Александр Алаев изданию.
Он отметил, что лига поддерживает постоянный контакт с командой и внимательно следит за развитием событий.
По словам Алаева, повод для переживаний действительно существует, однако он выразил уверенность, что итог окажется благополучным. Глава РПЛ также допустил возникновение определенных сложностей при прохождении процедуры лицензирования, но подчеркнул, что повторения сценария, который в своё время произошёл с «Химками», удастся избежать.
На данный момент «Ростов» с 27 очками после 27 туров располагается на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата. В минувшую субботу, 25 апреля, на домашнем поле «Ростов Арены» дончане уступили «Оренбургу» со счетом 0:1. Следующую встречу они проведут 2 мая с махачкалинским «Динамо», который сейчас располагается на 14-й строчке рейтинга с 24 очками.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.