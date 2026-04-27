Как Москва пережила снегопад в конце апреля. Репортаж телеканала РБК

В ночь на 27 апреля на Москву обрушился снегопад с порывистым ветром (его вызвал циклон «Илви»), он продолжился днем и серьезно осложнил жизнь жителям столицы, которые уже сменили шины на летние или добирались до работы общественным транспортом. Из-за непогоды упали десятки деревьев, несколько человек оказались травмированы в Подмосковье.