Почему Япония в тренде: аниме, туризм и скрытая реальность страны

Интерес к Японии сформировался задолго до современности и во многом связан с тем, как страна еще в XIX веке превратила культуру в инструмент влияния. По словам востоковеда Елизаветы Вайнберг, Япония рано сделала ставку на экспорт визуальной эстетики и образа «непонятной» страны, который оказался востребованным на Западе. Сегодня этот интерес поддерживают аниме, мода, литература и туризм, но он опирается на уже сложившиеся культурные представления.
Японист, коллекционер и блогер Екатерина Григорьева отмечает, что соцсети играют важную роль в росте интереса к Японии, но выступают скорее усилителем. «Очень красивые сезоны — сакура и красные клены, зима в горах. В Японии многое доводится до совершенства: от еды до упаковки», — объясняет Григорьева.
При этом образ яркой и прогрессивной Японии во многом расходится с внутренней реальностью. Речь идет о закрытости общества, демографических и экономических сложностях, а также конкуренции со стороны Китая и Южной Кореи. Несмотря на это, внимание к деталям, визуальная культура и поиск простых эмоций продолжают поддерживать устойчивый интерес к стране.
Основатель книжного магазина «Желтый двор» Платон Жуков отмечает стабильный спрос на японскую литературу, который сохраняется около 30 лет — со времени появления переводов Харуки Мураками. «Среди жанров можно выделить так называемые теплые книги, где сюжет — не главное, а важна уютная атмосфера. Это одно из японских жанровых изобретений», — пояснил Жуков.