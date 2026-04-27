Трамп обсудил с представителями нацбезопасности США предложения Ирана по Ормузу

В Белом доме заявили, что Трамп продолжает придерживаться своей позиции по ядерной программе Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями национальной безопасности страны предложения Ирана по открытию Ормузского пролива. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности. Предложение обсуждалось», — сообщила она в ходе брифинга.

Как заявила Ливитт, обозначенные Трампом «красные линии» в отношении Ирана остаются неизменными. Президент США продолжает придерживаться своих требований по иранской ядерной программе.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал позицию Трампа по ядерной программе страны. Как заявил политик, никто не давал США права лишать исламское государство возможности развивать ядерную энергетику.

