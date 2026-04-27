Трамп предложил уволить журналиста за шутку о вдовстве его супруги

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеведущего Джимми Киммела за сравнение первой леди Меланьи Трамп со вдовой после инцидента со стрельбой на ужине первых лиц и призвал уволить его из Disney и ABC.
«Вау, Джимми Киммел… сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление… Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC», — Трамп опубликовал такую запись в соцсети Truth Social.
На ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, где присутствовал Трамп с супругой и другие высокопоставленные лица, произошла стрельба. За несколько дней до этого Киммел сделал пародию на Меланию Трамп, сравнив её со вдовой, ожидающей наследства. Первая леди США потребовала ABC срочно принять меры из-за шутки ведущего в эфире.
