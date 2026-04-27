Умер автор комиксов Marvel Джерри Конвей

Сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

Сценарист комиксов Marvel Джерри Конвей на 74-м году жизни, сообщила пресс-служба компании.

«От Человека-паука до Мстителей, от Железного человека до Капитана Марвел — Джерри Конвей искусно написал почти каждого персонажа во вселенной Marvel», — сказал главный редактор Marvel Comics Си Би Себульски.

Конвей придумал персонажа Карателя и историю «Ночь, когда умерла Гвен Стейси».

Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине (Нью-Йорк). Он дебютировал как создатель комиксов в DC в возрасте 16 лет. В 19 лет Конвей начал писать сценарий «Удивительного Человека-паука» на посту сценариста одного из флагманских проектов Marvel.

Материал дополняется.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».