Чекалины из Казахстана: блогеров Жанабылова и Толегенову приговорили к сроку

Семейная пара блогеров из Казахстана Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова, известная позитивным контентом в соцсетях, получила приговор по делу об отмывании доходов. Судебные разбирательства, длившиеся полтора месяца, завершились осуждением супругов.
Так, 30-летний Ерболат Жанабылов приговорен к двум годам условно с конфискацией имущества. Его 29-летняя супруга Эльмира Толегенова получила два года лишения свободы с изъятием имущества. Однако, учитывая наличие у нее троих малолетних детей, исполнение приговора отсрочено на два года.
Во время судебных заседаний Жанабылов, частично признавший свою вину, выразил возмущение.
— Почему именно мы? Это тяжело для наших матерей и родителей. Может, мы кому-то перешли дорогу? На моем месте может быть любой. Не сегодня, так завтра. Я даже своим врагам не желаю оказаться в такой ситуации, стоять здесь, перед судом, — сказал блогер.
Адвокат пары сообщил, что блогеры приняли приговор и не намерены его обжаловать.
— Главное, что ребята на свободе. Эльмире дали два года отсрочки. Если она не нарушит закон, суд может освободить ее от наказания за раскаяние и возмещение иска, — добавила юрист.
Многие пользователи провели параллели с делом российских блогеров Лерчек и Артема Чекалиных, которых также обвиняли в отмывании средств, передает StarHit.
Многие пользователи провели параллели с делом российских блогеров Лерчек и Артема Чекалиных, которых также обвиняли в отмывании средств, передает StarHit.