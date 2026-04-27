Паралимпийская чемпионка Багиян стала финалисткой Строгановской премии

Лыжница из Перми, трёхкратная паралимпийская чемпионка Анастасия Багиян, стала финалисткой Строгановской премии, передаёт «Новый компаньон», ссылаясь на информацию на сайте Пермского землячества.
Речь идёт о ежегодной общественной награде, которую присуждают за высокие достижения в различных сферах деятельности людям, прославившим своими делами Прикамье и его жителей. В этот году на соискание премии подали 91 заявку — это один из самых высоких показателей за последние годы. Онлайн-голосование за номинантов длилось две недели и объединило пермяков из разных уголков России и зарубежья.
Награждение лауреатов в 2026 году будет проходить по восьми номинациям. В каждой из них экспертный совет уже назвал тройку финалистов.
Так, в номинации «За высокие достижения в спорте», вместе с Анастасией Багиян на лидерство претендуют победитель первенств мира по зимнему дуатлону и триатлону Савелий Анисимов, а также игрок НХЛ, воспитанник пермского хоккея Матвей Мичков.
Номинацию «За высокие достижения в общественной деятельности» представляют Владимир Карели (руководитель некоммерческой организации «Соль Прикамья — накорми голодного»), Ильдар Маматов (учредитель издательства «Маматов», создавший проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции») и Алексей Чикунов (президент краевой федерации хоккея).
Среди лидеров в области науки и техники пермяки выделили Павла Писарева (ПНИПУ, лаборатория ПАКМ), Сергея Пьянкова (ПГНИУ, кафедра картографии и геоинформатики) и Александр Черных (ПФИЦ УрО РАН, Институт гуманитарных исследований).
В сфере культуры и сохранения исторического наследия на звание лучших номинировали руководителя балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексея Мирошниченко, директора Пермской государственной художественной галереи Юлию Тавризян и главу Коми-Пермяцкого драматического театра имени Горького Анатолия Четина.
С лидерами во всех номинациях можно ознакомиться на сайте Пермского землячества.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что имена лауреатов Строгановской премии — 2026 назовут 5 июня на торжественной церемонии в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.