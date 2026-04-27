Шеф рулит: правда ли бизнесмены пересели с личных авто на самокаты

— Мы видим, что наши самокаты очень часто арендуют около бизнес-центров и крупных офисных зданий — до 70 процентов стартов и финишей аренды приходится на парковки в таких местах. Это говорит о том, что люди берут самокаты, используя их как транспорт, чтобы доехать от метро, дома сразу к работе. Популярные места для аренды в Москве — у станции метро «Белорусская» (включая бизнес-центр «Белая площадь», где много офисных зданий), «Москва-Сити», проспект Мира, Красная Пресня, Стромынка. Знаем, что среди пользователей много бизнесменов — по нашим данным, ядро аудитории — 30-летние мужчины, работающие в юриспруденции, сфере финансов или ИT. Наиболее популярное время аренды — в часы пик, утром до 10 часов и вечером после 18 часов в будние дни (75 процентов), — рассказывает пресс-секретарь крупного кикшеринг-сервиса Анастасия Шевченко.