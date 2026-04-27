Шеф рулит: правда ли бизнесмены пересели с личных авто на самокаты

В новостных пабликах появилась занятная статистика — якобы московские бизнесмены пересаживаются с автомобилей на самокаты. «Вечерняя Москва» узнала, так ли это.
Среди любителей самокатов сегодня можно встретить не только подростков, но и деловых мужчин в выглаженных брюках и рубашках.
Новостные каналы пишут, что российские бизнесмены и правда предпочитают двухколесный транспорт дорогим автомобилям. Объясняют они это удобством передвижения и отсутствием пробок.
«Вечерняя Москва» обратилась к продавцам электросамокатов, чтобы узнать, так ли это.
— Действительно наблюдается тенденция к росту интереса бизнес-сообщества к электросамокатам как альтернативе личному автомобилю. Это подтверждается как данными рынка, так и прямыми обращениями клиентов, — ответили нам в одном из магазинов. — Бизнесмены ценят оперативность, а электросамокаты позволяют быстро преодолевать короткие расстояния — например, между районами или до метро. Многие «шефы» выбирают модели стоимостью 100−150 тысяч рублей, которые развивают скорость до 50 км/ч и подходят для повседневных задач.
К слову, бизнесмены предпочитают не только покупать самокаты, но и арендовать их.
— Мы видим, что наши самокаты очень часто арендуют около бизнес-центров и крупных офисных зданий — до 70 процентов стартов и финишей аренды приходится на парковки в таких местах. Это говорит о том, что люди берут самокаты, используя их как транспорт, чтобы доехать от метро, дома сразу к работе. Популярные места для аренды в Москве — у станции метро «Белорусская» (включая бизнес-центр «Белая площадь», где много офисных зданий), «Москва-Сити», проспект Мира, Красная Пресня, Стромынка. Знаем, что среди пользователей много бизнесменов — по нашим данным, ядро аудитории — 30-летние мужчины, работающие в юриспруденции, сфере финансов или ИT. Наиболее популярное время аренды — в часы пик, утром до 10 часов и вечером после 18 часов в будние дни (75 процентов), — рассказывает пресс-секретарь крупного кикшеринг-сервиса Анастасия Шевченко.
А о новшествах этого сезона самокатов и условиях, предлагаемых различными сервисами, «Вечерней Москве» рассказала пресс-секретарь одного из крупнейших в России сервисов кикшеринга Анна Соколова.