Поддержка без обязательств

На эти средства компенсируются затраты на обучение студентов приема 2025−2026 учебного года по сетевым программам университета «Неймарк». Строящийся межвузовский IT-кампус «Неймарк» образовательную лицензию получил только в конце 2025 года. Пока его студенты учатся в нижегородских вузах-партнерах: ННГУ, филиале ВШЭ, строительном и политехническом университетах. Как пояснила заместитель министра Любовь Широкова, бюджет потратился, чтобы удержать в «Неймарке» и регионе талантливых студентов, обучающихся по приоритетным IT-специальностям. Из более чем сотни претендентов отобрали по конкурсу 35 студентов с высокими баллами, иначе они могли уехать учиться в столицу. «Мы могли их безвозвратно потерять», — заметила замминистра.