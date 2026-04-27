Главные новости за 27 апреля. Ростов-на-Дону и область

По итогам первого квартала 2026 года Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объему трат в предприятиях общественного питания. Доля региона составила 2,1%. В целом за январь-март 2026 года россияне потратили в кафе, ресторанах и барах на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным драйвером стал рост среднего чека, который увеличился на 9,1% и достиг 598 ₽